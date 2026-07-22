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Cronaca

Incarcerazione autore di 28 furti, Dionisi notizia positiva per la comunità

Cronaca

22 Luglio 2026

Incarcerazione autore di 28 furti, Dionisi notizia positiva per la comunità

Livorno 22 luglio 2026

Dichiarazione del Prefetto Dionisi:

La traduzione in carcere del presunto responsabile di una lunga serie di furti che hanno colpito il territorio livornese rappresenta una notizia positiva per l’intera comunità. È un segnale concreto che conferma come lo Stato sia presente, operi con determinazione e sia in grado di assicurare alla giustizia coloro che sono gravemente indiziati di aver commesso reati, nel pieno rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento.

Tra gli episodi contestati ve ne sono alcuni che, pur non essendo particolarmente rilevanti sotto il profilo del danno economico, hanno colpito profondamente la coscienza della comunità. Penso, in particolare, ai ripetuti furti ai danni della Caritas, una realtà che quotidianamente offre aiuto e sostegno alle persone più fragili e che rappresenta un presidio fondamentale di solidarietà e coesione sociale.

Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alle Forze di polizia per la costante professionalità, la straordinaria capacità investigativa e la presenza capillare sul territorio, che consentono di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Un sincero ringraziamento va altresì alla Magistratura livornese e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, dott. Maurizio Agnello, per l’impegno, la competenza e la consueta professionalità con cui ha seguito questa vicenda, imprimendo un determinante impulso alle indagini e al successivo sviluppo dell’azione giudiziaria.

Ancora una volta, la sinergia tra Forze di polizia e Magistratura dimostra come il lavoro svolto con rigore, equilibrio e spirito di servizio rappresenti la migliore risposta alla criminalità e un elemento essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.