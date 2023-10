Incassa caparre per vacanze, ma la casa non esiste. Denunciato 50enne milanese

Home

Elba

30 Ottobre 2023

Livorno 30 ottobre 2023 –

L’Arma dei Carabinieri è da sempre impegnata nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nello specifico contro le truffe, sia con incontri con la cittadinanza che attraverso le investigazioni.

È proprio con le indagini, partite a seguito di alcune denunce per truffa, che i militari della Stazione di Porto Azzurro hanno raccolto rilevanti elementi di colpevolezza a carico di un 50enne del milanese, con precedenti di polizia, denunciandolo in stato di libertà alla Procura ella Repubblica.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe spacciato, anche mediante la pubblicazione di foto, per il proprietario di un appartamento all’Isola d’Elba, in realtà non esistente, ed in tale veste avrebbe inserito un annuncio di affitto estivo su internet.

A farne le spese tre turisti, residenti in varie parti d’Italia, che la scorsa estate avevano risposto all’annuncio e, dopo i primi contatti col sedicente proprietario che li aveva rassicurati circa la disponibilità dell’immobile nel periodo di 15 giorni da loro richiesto, li ha persuasi a versargli un bonifico di 1.000 euro a garanzia della prenotazione.

Versata la caparra, le vittime hanno effettuato un sopralluogo scoprendo che l’abitazione a Porto Azzurro non esisteva ed hanno tentato, inutilmente, di contattare il sedicente proprietario resosi nel frattempo irreperibile.

Gli aspiranti vacanzieri si sono quindi rivolti ai carabinieri della Stazione di Porto Azzurro che subito hanno avviato le indagini del caso riuscendo ad identificare l’uomo, già noto per simili pregressi reati, ed a denunciarlo in stato di libertà per truffa.

