Home

Provincia

Piombino

Incassa i soldi ma non consegna la merce, denunciato per aver raggirato una 45enne

Piombino

29 Ottobre 2025

Incassa i soldi ma non consegna la merce, denunciato per aver raggirato una 45enne

Piombino (Livorno) 29 ottobre 2025 Incassa i soldi ma non consegna la merce, denunciato per aver raggirato una 45enne

I Carabinieri della Stazione di Piombino che, a conclusione di un’indagine, hanno identificato e denunciato i due presunti autori di un raggiro ai danni di una 45enne. La vittima era stata attirata da un annuncio di vendita su un sito di e – commerce ed aveva avviato un’interlocuzione tramite messaggistica con il presunto venditore. Nel corso della contrattazione i due si sarebbero accordati sul prezzo (circa 300 euro) e la vittima, persuasa della buona fede del venditore e della genuinità dell’affare, avrebbe acconsentito ad effettuare un bonifico verso un iban fornitole dal venditore.

Dopo il versamento del denaro e l’invio della ricevuta di avvenuto pagamento alla controparte però, la vittima si è vista inizialmente rassicurata circa l’avvio delle procedure di spedizione per poi non ricevere più alcun riscontro, venendo “bloccata” dall’utenza del sedicente venditore che a quel punto si è reso irreperibile.

Realizzata di essere stata vittima di truffa, la vittima ha deciso di denunciare quanto accaduto rivolgendosi ai Carabinieri di Piombino che hanno avviato le indagini. Seguendo anche il flusso del denaro ed incrociando tutti gli elementi raccolti, sono risaliti all’identità di due 50enni originari del foggiano, gravati da svariati precedenti, i quali sono stati denunciati all’AG di Livorno per truffa in concorso.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.