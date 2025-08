Home

Incendi allo Scolmatore e a Santa Luce, giornata intensa per la protezione civile della Pubblica Assistenza di Collesalvetti

Collesalvetti

3 Agosto 2025

Un sabato di piena emergenza per i volontari della Protezione Civile e del servizio AIB (Antincendi Boschivi) della Pubblica Assistenza Collesalvetti ODV, impegnati su più fronti per fronteggiare gli incendi boschivi che continuano a minacciare il territorio in queste giornate di caldo torrido.

L’allerta è scattata il 2 agosto: inizialmente i volontari sono stati chiamati a intervenire lungo lo Scolmatore, in supporto ai Vigili del Fuoco per un possibile rogo in corso. Poco dopo, però, la destinazione è cambiata: un incendio più esteso si era sviluppato nella zona di Santa Luce, rendendo necessario un intervento immediato e massiccio.

Sul posto sono arrivate diverse squadre di volontari, coordinate e pronte ad agire con le attrezzature AIB. A supporto delle operazioni di spegnimento sono intervenuti anche due elicotteri antincendio, fondamentali per contenere le fiamme in una zona impervia e soggetta a forti raffiche di vento.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza del lavoro silenzioso ma costante delle associazioni di volontariato, che anche nei fine settimana si mettono a disposizione della collettività per proteggere boschi, campi e abitazioni.

«Un’altra giornata intensa al servizio del territorio» – hanno scritto i volontari della Pubblica Assistenza Collesalvetti sui social, ringraziando chi ogni giorno sceglie di mettersi in gioco con dedizione e competenza.

