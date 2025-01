Home

15 Gennaio 2025

Incendia il mastello e scappa: "Il nuovo divertimento labronico"

Un atto vandalico si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 14 gennaio in viale Carducci, nei pressi del civico 86, dove ignoti hanno dato fuoco ad alcuni mastelli per la raccolta differenziata del porta a porta, posizionati sul marciapiede. Le fiamme, alimentate dal materiale infiammabile all’interno dei contenitori, hanno annerito una tubatura esterna del gas, fortunatamente senza gravi conseguenze. A spegnere l’incendio, prima che potesse propagarsi, è stato un residente che, accortosi del fumo, ha prontamente utilizzato dell’acqua per domare le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Asa e la polizia per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni alla tubatura. Tuttavia, l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti: “Non è la prima volta che accade qualcosa di simile – raccontano –. In passato anche i cassonetti sono stati bersaglio di atti vandalici, creando disagi e timori tra gli abitanti della zona”.

Bravate pericolose e conseguenze potenzialmente gravi

Sebbene gli episodi sembrino attribuibili a giovani in cerca di un “divertimento” privo di senso, questi gesti rappresentano un serio problema. Non solo si configurano come danneggiamento di proprietà privata, ma sono pericolosi per gli sviluppi che le fiamme potrebbero avere. Un incendio appiccato in un contesto urbano come quello di viale Carducci potrebbe facilmente estendersi ad altri oggetti vicini, come automobili parcheggiate, muri dei condomini adiacenti o persiane e finestre dei piani terra.

Non si tratta di uno scherzo né di un gioco. Atti come questo potrebbero causare danni irreparabili, non solo materiali ma anche alla sicurezza delle persone. È necessario sensibilizzare maggiormente i cittadini, in particolare i giovani, sull’importanza del rispetto degli spazi comuni e delle conseguenze legali e morali di simili comportamenti.

Le autorità invitano chiunque avvisti comportamenti sospetti o episodi simili a segnalarli immediatamente. La prevenzione e la collaborazione tra cittadini sono fondamentali per fermare questo genere di episodi prima che degenerino in situazioni ben più gravi.

