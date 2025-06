Home

28 Giugno 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 28 giugno 2025 Incendio a Scapigliato, Marabotti ordina di stare chiusi in casa in un raggio di 5 chilometri e sospende l’ecofestival

Il Sindaco in via precauzionale ha emanato una ordinanza a tutela della pubblica incolumità a seguito dell’incendio in corso a Scapigliato

Si ordina a tutti i cittadini che si trovano nel raggio di 5 km dal Polo di Scapigliato di chiudere tutte le finestre e di non soggiornare all’aperto

È sospesa la manifestazione Ecofestival a Rosignano Marittimo