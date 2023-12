Home

15 Dicembre 2023

Livorno 15 dicembre 2023 – Incendio a Villa Serena con due feriti ed evacuazione, esercitazione interforze (foto)

Nella mattina del giorno 14/12/2023 si è svolto presso la struttura della R.S.A. “Villa Serena” in Livorno un’esercitazione interforze simulante un incendio all’interno dell’edificio e la presenza di due vittime da soccorrere.

Presenti sul posto il personale dei Vigili del Fuoco di Livorno e i volontari della Misericordia

Montenero che hanno affrontato l’emergenza in collaborazione con il personale sanitario della struttura.

Presente anche, come osservatore, il Comune di Livorno.

L’obiettivo dell’esercitazione è stato quello di mettere in atto procedure e protocolli operativi, congiunti con il personale sanitario e finalizzati alla messa in sicurezza degli ospiti della struttura rappresentati da persone anziane non deambulanti o con altri particolari deficit psicofisici, acquisendo contestualmente una certa sensibilità nel soccorso in ambiti in cui si trovano persone con significative fragilità.

L’intervento è stato risolto in breve tempo con ottimi risultati ed a conclusione delle attività è stato effettuato un momento di confronto in cui le parti hanno evidenziato gli aspetti critici nell’ ottica di ottimizzare le procedure operative.

