Incendio al mercato di via Buontalenti: banco in fiamme

18 Febbraio 2025

Livorno 18 febbraio 2025

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Livorno, quando un incendio è divampato in un banco del mercato situato in via Buontalenti. L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando alcuni esercenti hanno avvertito un forte odore di fumo e, poco dopo, hanno visto le fiamme propagarsi nella struttura.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i commercianti presenti hanno cercato di contenere il rogo utilizzando un estintore preso da un’attività vicina. Nonostante il tentativo di spegnimento, il fuoco ha continuato ad ardere fino all’arrivo di una squadra dei pompieri, giunta sul posto con un’autopompa. Gli operatori hanno rapidamente domato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente e mettendo in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi si ipotizza che possa trattarsi di un cortocircuito. Gli inquirenti stanno effettuando verifiche per confermare l’origine dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra gli esercenti e i clienti del mercato. Restano ora da valutare i danni subiti dal banco colpito dalle fiamme e le eventuali ripercussioni sull’attività commerciale.