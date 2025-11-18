Home

Cronaca

18 Novembre 2025

Livorno 18 novembre 2025 Incendio al parco Pertini, in fiamme alcune strutture. Sul posto i Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato questa mattina all’interno del parco Pertini, a Livorno, coinvolgendo alcune strutture utilizzate come depositi. Al momento non si conoscono ancora le cause del rogo, né se ci siano persone coinvolte.

Le fiamme hanno rapidamente interessato il materiale all’interno dei piccoli edifici, generando una dense colonne di fumo visibile anche a distanza. Numerose le segnalazioni arrivate alla sala operativa, che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

I vigili del fuoco del comando di Livorno stanno lavorando per circoscrivere le fiamme e impedire che possa estendersi ad altre zone. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Saranno i rilievi dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine (appena domato l’incendio) a chiarire come siano partite le fiamme.

Notizia in aggiornamento.