Incendio al Picchianti, brucia auto in un piazzale

25 Ottobre 2021

Livorno 25 ottobre 2021 – Incendio al Picchianti, brucia auto in un piazzale

Questa mattina poco dopo le ore 11, una colonna di denso fumo nero si è alzata in via Rontini in zona Picchianti

Ad andare a fuoco per cause ancora da accertare l’auto di un cliente parcheggiata in un piazzale di una ditta.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia municipale di Livorno impegnata nel dirigere la viabilità durante l’incendio

