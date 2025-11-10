Home

10 Novembre 2025

Livorno 10 novembre 2025 Incendio alla Leccia, 5 intossicati

Attimi di paura in un condominio di via Guadalajara, nel quartiere della Leccia, dove un incendio è divampato all’interno di alcune cantine. Le fiamme, partite per cause ancora in fase di accertamento, hanno in breve tempo invaso lo stabile con una densa coltre di fumo, costringendo diversi residenti a uscire di corsa dai propri appartamenti.

Allertati dal 112, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con rapidità per domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ai piani superiori. A supporto sono arrivate anche le ambulanze della Misericordia di Livorno, della Misericordia di Montenero e l’automedica del 118.

Cinque persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state soccorse sul posto dai sanitari. Fortunatamente nessuna di loro risulta in gravi condizioni. Dopo le prime cure, alcuni residenti sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle cantine, ancora avvolte dall’odore acre del fumo. Le cause dell’incendio restano al momento al vaglio degli inquirenti