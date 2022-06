Home

1 Giugno 2022

Incendio alla raffineria Eni di Stagno, a fuoco fusti stoccati in un area recintata (Video)

Livorno 1 giugno 2022

Livorno 1 giugno 2022

Il comando dei vigili del fuoco informa che è tuttora in corso un intervento per un incendio divampato all’interno dello stabilimento Eni a Stagno (Collesalvetti).

La zona coinvolta è un area decentrata recintata di circa una 20 di mq vicino all’aurelia, dove erano stoccati dei fusti,

L’incendio è stato estinto dal personale interno antincendio. Sul posto sono comunque presenti i vigili del fuoco con una squadra ed il funzionario di guardia. Nessuna immagine disponibile al momento.

I vigili del fuoco non hanno ancora detto cosa contenessero i fusti, ma gli abitanti di Stagno lamentano forti odori di plastica bruciata e di carburante. Restiamo in attesa di notizie dai vigili del fuoco per comunicarvi il contenuto dei fusti

Il fumo nero visto dalla Variante

