17 Gennaio 2025

Incendio all’alba in una casa popolare in via Albertario, 4 persone in ospedale (Foto)

Incendio all’alba di stamani in un palazzo di edilizia residenziale in via Don Albertario 10. Gli abitanti sono stati fatti evacuare, i Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e la Protezione Civile del Comune è intervenuta al loro fianco per dare assistenza alle persone coinvolte, attivandosi da subito per fornire supporto.

Sul posto anche il sindaco Luca Salvetti, l’assessore Andrea Raspanti, la Polizia Locale e i rappresentanti di Casalp.

Al momento ci sono 3 persone in codice giallo per intossicamento lieve all’ospedale di Livorno ed una persona in codice rosso

Per adesso gli altri abitanti del condominio sono stati evacuati e dopo la prima assistenza nel salone Pamela Ognissanti della ex Circoscrizione 1 di Corea hanno trovato ospitalità da amici e parenti.

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni per l’eventuale rientro negli appartamenti non danneggiati e soluzioni di emergenza per coloro che non potranno rientrare in casa nell’immediato.