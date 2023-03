Home

Cronaca

13 Marzo 2023

Incendio all’Ardenza, intossicate 6 persone, tre sono minori

Livorno 13 marzo 2023

Intorno alle ore 13, 30 si è sviluppato un incendio in appartamento a Livorno in via del Pastore presso l’incrocio con via Mondolfi nel quartiere Ardenza

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia, in seconda battuta anche i Carabinieri e 3 ambulanze

All’arrivo delle ambulanze i vigili del fuoco erano ancora al lavoro per spengere l’incendio.

Sono state soccorse 6 persone (nessuna di esse è parsa critica), 5 di esse hanno, in vario grado, inalato fumi.

Si tratta di 3 adulti e 3 minori, al momento dei pazienti ricoverati si sa che tra questi, 3 pazienti sono due donne di 39 e 43 anni e una bambina di 13 anni.

Una sola persona è stata portata al pronto soccorso in codice giallo, le altre tutte in verde

notizia in aggiornamento

