Incendio all’ex Cecupo di via degli Asili, l’intervento di Asia Usb

2 Marzo 2022

Livorno 2 marzo 2022

Asia Usb: “Nonostante le numerose segnalazioni circa lo stato dell’immobile nessuno è mai intervenuto

Ieri mattina si è sviluppato un incendio all’interno dell’ex Cecupo di Via Degli Asili.

La struttura fu occupata il 1° maggio del 2013. Da allora nessuna soluzione per le famiglie.

Il piccolo incendio che si è sviluppato oggi intorno alle 13 pare sia stato causato da un cortocircuito del vecchio impianto elettrico.

All’interno della struttura, dopo 9 anni di occupazione, ancora sette famiglie sono costrette a vivere in una struttura fatiscente. Al momento sono state messe in albergazione.

Da diversi anni Asia-Usb inviava segnalazioni alle varie amministrazioni Comunali circa lo stato di precarietà di quella struttura. Nonostante ciò nessun intervento era stato messo in campo.

Troppo facile, oggi, dare la colpa di quanto successo alle famiglie o genericamente al problema delle “occupazioni”.

La verità è che sette famiglie sono state abbandonate per anni in un una struttura non abitativa (con bagni e cucine ricavate dai vecchi uffici) ormai fatiscente e pericolosa.

Se l’immobile sarà dichiarato inagibile TUTTE le famiglie dovranno essere sistemate fino a quando non avranno accesso ad un alloggio popolare.

