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Cronaca

Incendio boschivo a Montenero: intervento coordinato di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Cronaca

18 Luglio 2026

Incendio boschivo a Montenero: intervento coordinato di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Livorno 18 luglio 2026 Incendio boschivo a Montenero: intervento coordinato di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

L’incendio è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata

Intorno alle ore 14.00 di oggi il servizio regionale Antincendio Boschivo (AIB) ha attivato le squadre della Protezione Civile del Comune di Livorno, composte da personale comunale, SVS e Misericordia di Montenero.

Il principio di incendio ha interessato un’area ai margini della Variante Aurelia, in direzione sud, tra l’uscita di Montenero e la galleria omonima.

Le squadre AIB hanno operato a supporto dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di spegnimento, contribuendo a contenere le fiamme. Determinante il supporto della Polizia Locale, della Polizia di Stato e di Anas, che hanno garantito sicurezza e piena operatività durante l’intervento.

L’incendio è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata.