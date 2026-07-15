Home

Provincia

Incendio boschivo al Saracino: in azione due elicotteri e 22 squadre antincendio

Provincia

15 Luglio 2026

Incendio boschivo al Saracino: in azione due elicotteri e 22 squadre antincendio

Rosignano Marittimo (Livorno) 15 luglio 2026

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di martedì 14 luglio in località Saracino, nel territorio di Rosignano Marittimo, rendendo necessario un imponente intervento del sistema regionale antincendi boschivi e la temporanea chiusura della Strada Provinciale 10.

Non appena scattato l’allarme, il Sistema Antincendi Boschivi della Regione Toscana ha attivato le procedure di emergenza, mobilitando un ingente dispiegamento di uomini e mezzi per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte due elicotteri della flotta regionale, 22 squadre AIB, i Vigili del Fuoco e numerosi operatori impegnati sul fronte dell’emergenza.

Coinvolti anche il personale del Comune di Rosignano Marittimo e gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni.

Per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e garantire l’incolumità degli automobilisti, è stata infatti disposta la chiusura temporanea della Strada Provinciale 10 del Saracino, nel tratto compreso tra il bivio con la Strada Regionale 206 e Rosignano Marittimo.

L’intervento coordinato delle squadre antincendio ha consentito di affrontare l’emergenza con un imponente dispiegamento di risorse, mentre proseguivano le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.