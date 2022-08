Home

Incendio di sterpaglie a Cecina, linea ferroviaria interrotta e distrutte alcune auto di un concessionario

3 Agosto 2022

Incendio di sterpaglie a Cecina, linea ferroviaria interrotta e distrutte alcune auto di un concessionario

Cecina (Livorno) 3 agosto 2022 – Incendio di sterpaglie a Cecina, linea ferroviaria interrotta e distrutte alcune auto di un concessionario

I Vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, sono intervenuti dalle ore 14:30 nel comune di Cecina, sulla Via Aurelia Sud nella zona Paduletto, per un incendio di sterpaglie.

A causa del vento, l’incendio si è propagato rapidamente interessando il sedime ferroviario arrivando infine in prossimità di un concessionario dove sono andate distrutte alcune autovetture.

In supporto alle squadre operanti di Cecina è giunta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Piombino; una squadra dal comando di Grosseto; per un totale di 3 squadre oltre ai mezzi di supporto come le autobotti.

Sul posto sono a lavoro anche il personale AIB con squadre di terra della Regione Toscana.

Allo stato attuale la linea ferroviaria è interrotta alla circolazione.

