Home

Cronaca

Incendio doloso di auto nella notte in via Provinciale Pisana

Cronaca

12 Novembre 2022

Incendio doloso di auto nella notte in via Provinciale Pisana

Livorno 12 novembre 2022

I vigili del fuoco di Livorno comunicano di essere intervenuti intorno alle ore 01. 00 di questa notte in via Provinciale Pisana nei pressi di una autocarrozzeria di fronte al locale il Deserto per delle auto andate a fuoco

Il personale dei vigili del fuoco ha rapidamente estinto le fiamme e nessuna persona è rimasta coinvolta

L’incendio delle auto è dovuto a cause di natura dolosa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin