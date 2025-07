Home

4 Luglio 2025

Nibbiaia (Rosignano Marittimo, Livorno) 4 luglio 2025 Incendio in abitazione a Nibbiaia: provvidenziale l’intervento della Municipale, salvata una donna sotto shock

Grazie all’immediato intervento di una pattuglia di prossimità della Polizia Municipale di Rosignano, in presenza dell’incendio di un appartamento a Nibbiaia, è stato possibile chiedere l’immediata presenza di una squadra di Vigili del Fuoco, evitando inoltre conseguenze più gravi per una signora che è stata soccorsa sotto shock.

Sul posto – nella mattinata di venerdì 4 luglio 2025 – sono intervenuti anche i volontari delle ambulanze che hanno aiutato anche altre persone abitanti nell’immobile. Il fuoco è divampato in una stanza al primo piano e si è poi esteso. I Vigili del Fuoco hanno operato anche con l’autoscala per verificato la situazione a livello del tetto per cui è stato necessario chIudere la strada sino alla fine dell’intervento.

“La presenza della pattuglia di prossimità – ha sottolineato la comandante della Municipale, Annalisa Maritan – si è rivelato fondamentale, a riprova dell’importanza di questo tipo di servizio”. Infatti la chiamata ai VVF è stata celere in quanto avvenuta attraverso la radio e il comando della Municipale di Rosignano, poiché nella zona l’uso dei cellulari risulta difficile in conseguenza della scarsa copertura della rete.