Livorno 2 febbraio 2024 – Incendio in abitazione, donna salvata nella notte dai vigili del fuoco

Nella notte, intorno alle 2, un incendio si è sviluppato in un’abitazione a San Pietro in Palazzi (Cecina),

Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a mettere in salvo una persona di sesso femminile, consegnandola alle cure del personale medico del 118. Tuttavia, l’incidente ha causato gravi danni, concentrati soprattutto nella camera da letto dell’appartamento coinvolto.

Al momento, sono in corso approfondite indagini per individuare le cause scatenanti dell’incendio, nella speranza di gettare luce su quanto accaduto. Gli investigatori stanno esaminando attentamente la scena per raccogliere prove utili che possano fornire spiegazioni sul tragico evento.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa tragedia e a fornire aggiornamenti man mano che emergono nuove informazioni.