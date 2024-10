Home

Cronaca

Incendio in appartamento ad Antignano: tre persone lievemente intossicate

Cronaca

25 Ottobre 2024

Incendio in appartamento ad Antignano: tre persone lievemente intossicate

Livorno 25 ottobre 2024 – Incendio in appartamento ad Antignano: tre persone lievemente intossicate

Momenti di paura nella serata di venerdì 25 ottobre in piazza del Castello, ad Antignano, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento poco dopo le 20. 00. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai volontari della Misericordia di Montenero e della Svs di Ardenza, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte.

L’incendio ha causato una lieve intossicazione a tre persone: due abitanti dell’appartamento in cui è scoppiato il rogo e una terza che vive nell’abitazione adiacente. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze, e tutte hanno rifiutato il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco stanno lavorando per determinare le cause dell’incidente, mentre l’area è stata messa in sicurezza per garantire la tranquillità dei residenti.