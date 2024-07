Home

Incendio in appartamento: una donna perde la vita, ustionato un vigilie del fuoco. Tragedia a La California

2 Luglio 2024

BIBBONA (Livorno) 2 luglio 2024 – Incendio in appartamento: una donna perde la vita, ustionato un vigilie del fuoco. Tragedia a La California

Tragedia in località La California per in un incendio in appartamento in via Belinguer intorno alle 08.50 di questa mattina

I vigili del fuoco all’interno dell’abitazione andata a fuoco hanno trovato il corpo senza vita di una donna

Sono stati condotti il pronto soccorso in codice verde due vicini a seguito del loro stato di agitazione. Alle cure mediche è dovuto ricorrere anche un vigile del fuoco che nello svolgimento del suo dovere ha riportato un’ustione al gomito