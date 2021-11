Home

12 Novembre 2021

Incendio in carcere: detenuto da fuoco alla cella, evacuato l’intero reparto

Livorno 12 novembre 2021

E’ di poche ore fa la notizia di un altro caso di pericolo scampato all’interno delle mura di un penitenziario italiano – ne dà comunicazione la UILPA – Polizia Penitenziaria di Livorno attraverso il Segretario provinciale Mauro Barile.

L’episodio in questione è avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Livorno Le Sughere

Un detenuto di nazionalità africana, ha dato fuoco alle suppellettili della camera che lo ospitava.

Per dare sfogo alla sua ira, il protagonista dell’episodio, affetto da problemi psichiatrici; ha approfittato del momento in cui l’agente di polizia penitenziaria era occupato ad assecondare le richieste di un altro detenuto

I fumi della combustione si sono propagati molto velocemente, interessando l’intero reparto e un’area contigua.

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno corso contro il tempo per portare in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco. Grazie a un buon coordinamento dell’operazione gli agenti sono riusciti ad evacuare il reparto e mettere in salvo la vita del facinoroso e quella degli altri detenuti, spegnere le fiamme e salvare se stessi.

