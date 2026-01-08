Home

Incendio in condominio, 82 persone evacuate, 5 intossicati

Piombino

8 Gennaio 2026

Paura a Piombino

Piombino (Livorno) 8 gennaio 2026

incendio in un condominio a Piombino: evacuate 82 persone, 5 intossicati lievi

I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Piombino, supportati da una squadra proveniente da Follonica (GR), sono intervenuti a partire dalle ore 13.00 circa a Piombino presso un condominio sito in Via Fiume 19, per l’incendio scaturito da masserizie depositate in un locale comune al piano terra.

A causa del fumo e del calore sprigionato dall’incendio che hanno invaso il vano scala condominiale, si è resa necessaria l’evacuazione di 19 appartamenti per un totale e 82 persone, 5 delle quali sono state prese in carico dai sanitari per accertamenti.

Il Comune sta provvedendo a trovare luogo di ricovero per le famiglie evacuate.

Sul posto 4 automezzi e 10 unità VF.