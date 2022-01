Incendio in condominio Erp, Il Comune offre l’albergazione a 4 famiglie

Home

20 Gennaio 2022

Livorno, 20 gennaio 2022

Il Comune offre l’albergazione a 4 famiglie del condominio dove oggi è scoppiato un incendio

Quattro persone in ospedale a causa di un incendio che è divampato questo pomeriggio in un appartamento al penultimo piano di un condominio Erp di via Giulio Perini n.2.

Sono due abitanti del condominio e due poliziotti che sono intervenuti per primi per soccorrere le famiglie in difficoltà prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

L’incendio è stato domato. Il condominio è stato evacuato.

Sul posto oltre alla Protezione Civile anche la Polizia Municipale e i tecnici di Casalp.

Il Sindaco Luca salvetti si è recato sul posto per seguire l’evolversi della situazione e per coordinare le operazioni di albergazione che si rendono necessarie per 4 famiglie.

