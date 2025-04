Home

Cronaca

Incendio in prossimità dei binari a Quercianella: ritardi, limitazioni e cancellazioni treni

Cronaca

3 Aprile 2025

Incendio in prossimità dei binari a Quercianella: ritardi, limitazioni e cancellazioni treni

Livorno, 3 aprile 2025

Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Pisa – Roma per l’intervento dell’autorità giudiziaria a seguito di un incendio in prossimità dei binari fra Livorno e Quercianella.

La circolazione è stata interrotta dalle prime ore del mattino per l’incendio. Dopo lo spegnimento, sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, al termine dei quali sarà necessario l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena funzionalità della linea.

I treni registrano ritardi, limitazioni e cancellazioni.