29 Settembre 2023

Collesalvetti (Livorno) 29 settembre 2023 – Incendio in un appartamento a Collesalvetti: salvata una persona rifugiata sul tetto

Un violento incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 11 in un appartamento di via del Poggione, a Collesalvetti. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, con una squadra, un’autoscala e un’autobotte. I pompieri hanno raggiunto il luogo dell’incendio nonostante le difficoltà dovute alla viabilità e alla distanza dalla città.

Nell’appartamento si trovava una persona di 44 anni, che si era rifugiata sul tetto per sfuggire al fuoco. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a recuperarla con l’autoscala e a portarla in salvo. La persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Nessun altro coinvolto nell’incendio.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’appartamento, che ha subito ingenti danni. Sono in corso le operazioni di smassamento e di verifica delle cause dell’incendio, che al momento sono sconosciute. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi del caso.