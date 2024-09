Home

Incendio in un appartamento a Vada

18 Settembre 2024

Vada (Rosignano Solvay, Livorno) 18 settembre 2024 – Incendio in un appartamento a Vada

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti intorno alle ore 8.00 di questa mattina in Via XX Settembre in loc. Vada, nel comune di Rosignano Marittimo a seguito di un incendio presso un appartamento ubicato al 2° Piano di un condominio.

Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta e non è stato necessario evacuare altri condomini I Danni causati dalle fiamme hanno reso necessaria l’inagibiltà sia dell’appartamento coinvolto, che di quello soprastante. In corso gli accertamenti relativi alle cause dell’incendio.