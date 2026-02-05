Cronaca 5 Febbraio 2026

Livorno 5 febbraio 2026 Incendio in un appartamento di via Grande, una donna trasportata in ospedale

Incendio in un appartamento di via Grande, una donna trasportata in ospedaleMomenti di forte apprensione questa mattina nel centro di Livorno. Intorno alle 12.30 un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio situato in via Grande, lato porto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autoscala. A causa della porta blindata, impossibile da aprire dall’esterno, i pompieri hanno raggiunto l’abitazione salendo con l’autoscala fino a una finestra del quarto piano, da cui sono entrati nell’appartamento completamente invaso dal fumo, riuscendo così a mettere in salvo una donna, domare le fiamme e a mettere in sicurezza i locali.

La donna che era all’interno dell’appartamento è rimasta intossicata. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso della SVS – Pubblica Assistenza di Livorno e della Misericordia di Montenero, insieme all’auto medica del 118. La donna, unica persona trasportata in ospedale, è stata condotta al pronto soccorso per problemi alle vie aeree causati dall’inalazione dei fumi.

Altre persone presenti nello stabile sono state controllate a scopo precauzionale sul posto, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. I Vigili del Fuoco, terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, la situazione è stata riportata sotto controllo evitando conseguenze più gravi in una zona centrale e molto frequentata della città.

