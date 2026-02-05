Home

Incendio in un appartamento di via Grande, una donna trasportata in ospedale

5 Febbraio 2026

Livorno 5 febbraio 2026

Momenti di forte apprensione questa mattina nel centro di Livorno. Intorno alle 12.30 un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio situato in via Grande, lato porto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e un’autoscala. A causa della porta blindata, impossibile da aprire dall’esterno, i pompieri hanno raggiunto l’abitazione salendo con l’autoscala fino a una finestra del quarto piano, da cui sono entrati nell’appartamento completamente invaso dal fumo, riuscendo così a mettere in salvo una donna, domare le fiamme e a mettere in sicurezza i locali.

La donna che era all’interno dell’appartamento è rimasta intossicata. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso della SVS – Pubblica Assistenza di Livorno e della Misericordia di Montenero, insieme all’auto medica del 118. La donna, unica persona trasportata in ospedale, è stata condotta al pronto soccorso per problemi alle vie aeree causati dall’inalazione dei fumi.

Altre persone presenti nello stabile sono state controllate a scopo precauzionale sul posto, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. I Vigili del Fuoco, terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, la situazione è stata riportata sotto controllo evitando conseguenze più gravi in una zona centrale e molto frequentata della città.