Home

Cronaca

Incendio in un appartamento: evacuato l’intero stabile, tre persone intossicate

Cronaca

19 Novembre 2025

Incendio in un appartamento: evacuato l’intero stabile, tre persone intossicate

Livorno 19 novembre 2025 Incendio in un appartamento: evacuato l’intero stabile, tre persone intossicate

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio.

Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero originate da un cortocircuito in una presa elettrica della camera da letto.

Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani dello stabile, costringendo i vigili del fuoco — intervenuti con più squadre — a evacuare l’intero edificio per mettere in sicurezza gli occupanti. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze della Misericordia e della SVS.

Due residenti, rimasti bloccati ai piani superiori a causa del denso fumo che impediva loro di raggiungere le scale, si sono rifugiati sul terrazzo del proprio appartamento in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco li hanno raggiunti e accompagnati in sicurezza.

In totale, tre persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale per accertamenti: fortunatamente nessuna di loro risulta in condizioni gravi.

L’appartamento coinvolto è stato messo in sicurezza dai pompieri, mentre sono in corso accertamenti per confermare la causa dell’incendio e verificare eventuali danni strutturali.