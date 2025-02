Home

Incendio in un appartamento in costruzione a Capoliveri: intervento dei Vigili del Fuoco

6 Febbraio 2025

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno) 6 febbraio 2025 Incendio in un appartamento in costruzione a Capoliveri: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, un incendio ha interessato un appartamento in costruzione nella zona di Acquarilli, nel comune di Capoliveri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Portoferraio, supportati da personale volontario per un totale di tre mezzi operativi.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda ora per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine e il sindaco di Capoliveri, giunto sul luogo per monitorare la situazione.