Home

Cronaca

Incendio in un appartamento su viale Petrarca: tre persone intossicate

Cronaca

14 Marzo 2025

Incendio in un appartamento su viale Petrarca: tre persone intossicate

Livorno 14 marzo 2025 Incendio in un appartamento su viale Petrarca: tre persone intossicate

Momenti di paura nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento in un palazzo di viale Petrarca. L’episodio si è verificato intorno all’una, quando una densa colonna di fumo nero ha rapidamente invaso lo stabile, raggiungendo i piani superiori e allarmando gli inquilini.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente con una squadra per domare le fiamme. Sul posto sono state fatte arrivare anche due ambulanze della Misericordia di Livorno e un’automedica per prestare soccorso agli abitanti costretti a lasciare le proprie case a causa del fumo intenso.

Tre persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessuna di loro risulterebbe in pericolo di vita. Dopo aver spento le fiamme in breve tempo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori rischi per gli abitanti dello stabile.

Resta ancora da chiarire l’origine del rogo. Le forze dell’ordine e i tecnici dei vigili del fuoco stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, i residenti sono stati invitati alla massima prudenza in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio.