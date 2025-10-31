Home

Cronaca

Incendio in un appartamento, tre intossicati

Cronaca

31 Ottobre 2025

Incendio in un appartamento, tre intossicati

Livorno 31 ottobre 2025 Incendio in un appartamento, tre intossicati

Incendio in un appartamento di via Cesare Battisti: tre persone intossicate, una in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, in via Cesare Battisti, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di due piani

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora da accertare, hanno rapidamente invaso i locali, sprigionando un denso fumo che ha reso necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori, giunti sul posto con più mezzi, hanno evacuato l’intero edificio in via precauzionale, mettendo in sicurezza sia l’abitazione interessata sia le altre unità del condominio.

Sul posto sono intervenuti anche gli equipaggi della Croce Rossa, della Svs e della Misericordia, insieme a polizia, carabinieri e agenti della municipale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Tre persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo: due di loro sono state assistite direttamente sul posto, mentre una, in via precauzionale, è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato rapidamente domato e la zona è stata messa in sicurezza. Restano in corso le verifiche per stabilire le cause del rogo.