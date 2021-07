Home

Incendio in un capannone in via Guarini, fiamme prontamente domate dai VVF

30 Luglio 2021

Livorno 30 luglio 2021

INella sera di ieri, intorno alle ore 20.30 i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti in Via Guarini per un incendio che ha coinvolto un capannone di una attività commerciale di circa 250 mq

Le fiamme sono state rapidamente domate, e ciò ha permesso di limitare fortemente i danni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. I danni riguardano solo gli elementi edili di rivestimento e cartongesso, del materiale plastico e degli imballaggi.

