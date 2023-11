Home

Incendio in un deposito in disuso delle Ferrovie, fiamme domate

20 Novembre 2023

Livorno 20 novembre 2023 – Incendio in un deposito in disuso delle Ferrovie, fiamme domate

Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti intorno alle ore 08. 30 per un incendio presso un deposito delle ferrovie in disuso in Via provinciale Pisana Livorno

Le fiamme prontamente domate, hanno coinvolto una parte del fabbricato che era adibita ad uffici e locali spogliatoi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Le cause sono tuttora in corso di accertamento.

