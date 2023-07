Home

Incendio in un garage a Livorno, vigili del fuoco domano le fiamme

2 Luglio 2023

Livorno 2 luglio 2023 – Incendio in un garage a Livorno, vigili del fuoco domano le fiamme

Un incendio si è sviluppato in un garage privato in via Catalani a Livorno, nella mattinata di oggi. L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al momento non si conoscono le cause del rogo, che sono in corso di accertamento da parte della polizia di stato e dell’SVS Pubblica Assistenza. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell’incidente, ma solo danni materiali al garage e ai veicoli al suo interno.

