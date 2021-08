Home

Cronaca

Incendio in un laboratorio in via Michon, inagibile un appartamento

Cronaca

7 Agosto 2021

Incendio in un laboratorio in via Michon, inagibile un appartamento

Livorno 7 agosto

Questa mattina intorno alle ore 12.00 i vigili del fuoco di livorno sono intervenuti per spengere un incendio sviluppatosi in un laboratorio di cornici in via Michon

Ad accorgersi dell’incendio alcune persone in strada che hanno visto uscire del fumo nero dalle finestre del laboratorio che davano in via dell’indipendenza

Nonostante il rapido inetervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in poco tempo, l’incendio ha finito per danneggiare l’appartamento che si trova sopraal fondo commerciale.

La casa al primo piano è stata dichiarata inagibile.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin