Livorno 8 marzo 2025 Incendio in un mobilificio in piazza della Repubblica

Un incendio è divampato questa sera, intorno alle 19:30, all’interno di un mobilificio situato in piazza della Repubblica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Livorno con due squadre, supportate da un’autobotte e dal carro autoprotettori.

L’operazione di spegnimento è tuttora in corso, mentre le autorità stanno monitorando la situazione per evitare il propagarsi delle fiamme ad altre strutture vicine. Al momento, non risultano persone coinvolte nell’incendio.

Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma saranno avviati gli accertamenti necessari per chiarire l’origine dell’evento