24 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 24 febbraio 2025 Incendio in un’abitazione a Rosignano Marittimo: una persona intossicata

Paura a Rosignano Marittimo per un incendio scoppiato in un’abitazione di via Palmiro Togliatti. L’allarme è scattato nella giornata di oggi, quando le fiamme hanno avvolto una camera da letto, provocando danni ingenti all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno, che hanno lavorato per domare il rogo ed evitare che si propagasse ulteriormente. Il calore sprigionato dall’incendio ha causato annerimento delle pareti e danni da irraggiamento anche in altre stanze dell’abitazione.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona, che ha riportato sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I soccorritori l’hanno trasferita al pronto soccorso per accertamenti.

Sono in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio