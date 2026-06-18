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Cronaca

Incendio in via dell’Ecologia, revocata ordinanza preventiva

Cronaca

18 Giugno 2026

Incendio in via dell’Ecologia, revocata ordinanza preventiva

Livorno 18 giugno 2026 Incendio in via dell’Ecologia, revocata ordinanza preventiva

In seguito alla evoluzione della situazione relativa all’incendio sviluppatosi questa mattina nella zona industriale di Via dell’Ecologia e delle informazioni condivise con i Vigili del Fuoco e con la Prefettura, è stato deciso di procedere alla revoca dell’ordinanza preventiva a tutela della salute pubblica, emessa nelle prime ore di stamattina.

Dalle informazioni condivise dagli enti competenti è emerso che l’incendio è in fase di spegnimento e bonifica, e che il vento ha progressivamente dissipato la nube dei fumi, attualmente non più percepibile nelle aree abitate del Comune di Livorno.

Pertanto, vengono meno le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza, comprese quelle relative alla chiusura di porte e finestre, alla sospensione delle attività all’aperto e alla limitazione degli spostamenti.

Restano invece in vigore, fino all’esito delle verifiche ambientali di ARPAT, alcune misure di carattere precauzionale. In particolare, la raccomandazione di lavare accuratamente con abbondante acqua corrente tutta la frutta e la verdura coltivata all’aperto sul territorio comunale prima del consumo e di prestare attenzione agli animali da affezione e da cortile, evitando che ingeriscano cibo o acqua potenzialmente esposti alla ricaduta di ceneri o fumi e proteggendo adeguatamente le relative scorte.

Il Comune di Livorno continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli esiti degli accertamenti e su eventuali ulteriori aggiornamenti.