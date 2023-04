Home

29 Aprile 2023

Livorno, 29 aprile 2023 – Incendio in via Mastacchi, 4 famiglie ospitate dalla protezione civile

Il 118 ha chiesto alla protezione civile di adoperarsi per la sistemazione di 15 nuclei familiari e la fornitura, nell’immediato, di coperte.

Alle ore 3.55, sempre il 118, informava i servizi comunali della cessazione della criticita’ e, conseguentemente, delle sopraddette necessità.

Alle ore 4.47, la Prefettura di Livorno ha contattato la Protezione civile comunale chiedendo supporto per la sistemazione di 15 persone; a questo punto la Protezione civile si è riattivata per fornire tutto il supporto possibile, anche in considerazione della indisponibilita’ riscontrata, da parte della Prefettura,negli alberghi locali.

La Protezione civile comunale si e’ quindi resa disponibile ad ospitare, in via transitoria ed eccezionale, i concittadini bisognosi di assistenza nella la sede di via dell’Artigianato, allestendo, in accordo con la Prefettura, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, un’accoglienza di urgenza per quattro nuclei familiari, di cui uno costituito da due adulti ed un bambino piccolo.

Parallelamente, con le prime ore del mattino, la Protezione civile comunale ha contattato l’Amministratore di condominio che si e’ attivato con urgenza per ripristinare, in collaborazione con e-distribuzione, la fornitura di energia elettrica neii due palazzi del condominio, uno dei quali interessato dall’incendio.

Ripristinata la fornitura di energia elettrica e messo in sicurezza l’accesso del palazzo interessato dall’incendio, i concittadini sono rientrati nelle proprie abitazioni

