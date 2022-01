Home

Cronaca

Incendio in via Perini, 2 persone in ospedale (Foto e video)

Cronaca

20 Gennaio 2022

Incendio in via Perini, 2 persone in ospedale (Foto e video)

Livorno 20 gennaio 2022

Paura in via Perini, intorno alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, si è sviluppato un incendio al terzo piano di un condominio di quattro piani

La polizia ed i vigili del fuoco hanno evacuato il condominio e tratto in salvo due persone; una era rimaste intrappolate al terzo piano e l’altra al piano superiore invaso dal fumo

In via Perini sono giunte tre ambulanze con infermieri e medico a bordo, dopo le prime cure sul posto, due persone sono state trasportate al pronto soccorso per irritazione delle alte vie aeree

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin