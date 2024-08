Home

Provincia

Collesalvetti

Incendio Interporto: Collesalvetti Blocca Raccolta e Consumo di Alimenti

Collesalvetti

29 Agosto 2024

Incendio Interporto: Collesalvetti Blocca Raccolta e Consumo di Alimenti

Guasticce (Collesalvetti, Livorno)29 agosto 2024 – Incendio Interporto: Collesalvetti Blocca Raccolta e Consumo di Alimenti

Il Comune di Collesalvetti emette delle disposizioni precauzionali dopo l’incendio all’Interporto



In coordinamento con Arpat Dip.to Livorno e Azienda Usl n.6, il Comune di Collesalvetti, a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’area dell’Interporto che ha interessato 13 rimorchi di cui 3 carichi di rifiuti plastici non pericolosi come da certificazione, ha disposto, a scopo precauzionale,

il divieto della raccolta ed il consumo di alimenti di origine animale o vegetale (latte, carne, frutta e verdura) provenienti dall’area di massima ricaduta degli inquinanti indicata in pianta.





Sempre in attesa dell’ultimazione degli accertamenti in corso:

è vietato condurre al pascolo nell’area ogni specie di animali e alimentarli con foraggi freschi provenienti da quella zona.

Il Comune provvederà a informare la popolazione dei risultati degli accertamenti in corso.

I video dell’incendio realizzate dai vigili del fuoco