Incendio nel locale contatori, evacuate 24 famiglie

29 Aprile 2023

Livorno 29 aprile 2023 – Incendio nel locale contatori, evacuate 24 famiglie

I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti intorno alle 2.47 di questa notte per un Incendio divampato nel locale contatori presso un condominio in Via Mastacchi

in via precauzionale sono state evacuate 24 persone. Non risultano intossicati allo stato attuale. Enel al lavoro per il ripristino della normalita. Cause probabili di natura elettrica.

