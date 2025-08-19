Home

Provincia

Collesalvetti

Incendio nella notte a Guasticce vicino a un rudere

Collesalvetti

19 Agosto 2025

Incendio nella notte a Guasticce vicino a un rudere

Collesalvetti (Livorno) 19 agosto 2025 Incendio nella notte a Guasticce vicino a un rudere

Guasticce, incendio di sterpaglie nella zona Cheloni: intervento nella notte di Vigili del Fuoco e Pubblica Assistenza

Momenti di apprensione ieri sera, 18 agosto, nella località Cheloni a Guasticce, quando un incendio di sterpaglie e canneto ha richiesto un rapido e coordinato intervento dei soccorsi. Erano circa le 23.45 quando la SOUP (Sala operativa unificata permanente) della Regione Toscana ha attivato le squadre di emergenza per fronteggiare le fiamme divampate nei pressi di un’abitazione abbandonata.

Sul posto sono intervenute due squadre della Pubblica Assistenza di Collesalvetti ANPAS, contraddistinte dalle sigle 6.06 e 6.07, affiancate da un’autopompa serbatoio (APS) dei Vigili del Fuoco e da un mezzo TSK. Le operazioni si sono rivelate complesse a causa della natura del materiale coinvolto – sterpaglie e canneto – che ha favorito la propagazione del fuoco.

Gli operatori hanno lavorato senza sosta fino alle 2 di notte per spegnere l’incendio e procedere con la bonifica dell’area, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente o creare pericoli per le zone circostanti. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni a edifici, ma l’episodio ha riportato l’attenzione sul rischio che le alte temperature estive e la vegetazione secca possano trasformare anche piccoli focolai in incendi potenzialmente pericolosi.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di volontari e dei Vigili del Fuoco la situazione è stata riportata sotto controllo, limitando al minimo le conseguenze dell’accaduto.

Incendio nella notte a Guasticce vicino a un rudere