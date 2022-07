Home

Elba

28 Luglio 2022

Incendio nella notte in un appartamento a Portoferraio

Portoferraio (Isolad’Elba, Livorno) 28 luglio 2022

Paura nella notte a Portoferraio per un incendio in un appartamento avvenuto alle 04. 00 della mattina in località Alberto

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno domato le fiamme sviluppatesi probabilmente da problemi di natura elettrica.

Fortunatamente sono stati rilevati solo danni materiali ad alcuni locali dell’appartamento che sono stati dichiarati non agibili mentre; un ragazzo che dormiva in un’altra camera, apparentemente risulta in buone condizioni anche se affidato ai sanitari del 118 per accertamenti. Anche il gatto domestico è stato trovato in buone condizioni

