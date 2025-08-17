Home

Incendio nella notte in un hotel all’Elba, evacuate 55 persone

17 Agosto 2025

Campo nell'Elba (isola d'Elba, Livorno) 17 agosto 2025

Notte di paura a Campo nell’Elba, dove tra sabato 16 e domenica 17 agosto un incendio si è sviluppato all’interno di una struttura alberghiera del territorio comunale. Le fiamme, le cui cause restano ancora da accertare, hanno reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, affiancati dalla Protezione Civile, dagli operatori del Comune e dalle Forze dell’Ordine.

L’albergo, che al momento dell’evento ospitava 55 persone, è stato completamente evacuato. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non si registrano feriti né problemi per l’incolumità degli ospiti e del personale, messi tempestivamente in salvo.

Per gestire l’emergenza, 15 dei turisti sfollati sono stati accolti in altre strutture ricettive della zona, mentre per i restanti 40 il Comune ha predisposto un ricovero temporaneo in locali pubblici, garantendo accoglienza e assistenza durante la notte.

Resta ancora da valutare l’entità dei danni riportati dall’edificio, che potrebbe aver subito conseguenze significative a causa del fumo e delle alte temperature. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato allo scoppio dell’incendio, mentre la comunità di Campo nell’Elba si è mobilitata per offrire supporto ai visitatori coinvolti.