Incendio nella notte in via Tripoli, Perini (FdI): “Un fatto che non può passare inosservato”

4 Settembre 2025

Paura nella notte in via Tripoli, dove un incendio è divampato nel cortile di alcune abitazioni, svegliando di soprassalto i residenti. C’è chi parla di una vera e propria “apocalisse” per le fiamme che hanno illuminato il buio e per la tensione vissuta dai presenti. Al momento restano sconosciute le cause del rogo e i motivi per cui sia stato appiccato.

A sollevare l’attenzione sull’episodio è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che chiede chiarezza e interventi rapidi da parte delle istituzioni:

“Un fatto grave, che non è stato ancora riportato dagli organi di informazione locali, ma che non può passare inosservato. Auspichiamo che le autorità facciano piena luce sull’accaduto”.

La richiesta è quella di non sottovalutare quanto avvenuto e di dare risposte certe alla cittadinanza, già preoccupata per l’episodio che ha interrotto bruscamente la tranquillità notturna del quartiere.