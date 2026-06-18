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Cronaca

Incendio presso una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona nord di Livorno

Cronaca

18 Giugno 2026

Incendio presso una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona nord di Livorno

Livorno 18 giugno 2026 Incendio presso una ditta di stoccaggio rifiuti nella zona nord di Livorno

Livorno si è svegliata nella mattinata di oggi con una vasta nube di fumo provocata da un incendio divampato nelle prime ore del mattino in un’azienda di autodemolizioni e trattamento rifiuti di via dell’Ecologia, nella zona industriale della città. Il rogo, sviluppatosi all’interno di un impianto che tratta rifiuti speciali non pericolosi, ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e ha portato il Comune ad attivare immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare l’emergenza.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Luca Salvetti, l’incendio ha interessato materiali misti già sottoposti a trattamento, costituiti principalmente da plastiche, metalli e altri componenti. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo che, a causa della rotazione del vento verso tramontana e successivamente verso maestrale, ha interessato inizialmente le aree di Stagno e Livorno Nord, per poi estendersi progressivamente verso la zona della stazione e il centro cittadino.

La Protezione Civile comunale ha seguito fin dalle prime ore l’evolversi della situazione, mentre l’ARPAT è stata attivata per effettuare i monitoraggi ambientali e le verifiche sulla qualità dell’aria.

A scopo precauzionale il Comune ha disposto la sospensione delle attività didattiche ed educative nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, sia pubbliche che private, oltre che nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Restano invece regolarmente confermate le attività delle scuole secondarie di secondo grado limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato, così come gli esami programmati nelle scuole medie.

Contestualmente l’amministrazione comunale ha rivolto una serie di raccomandazioni alla popolazione invitando i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre, disattivare, ove possibile, gli impianti di ventilazione che immettono aria dall’esterno, limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto ed evitare attività sportive, lavorative e ricreative all’esterno.

Il Comune ha inoltre consigliato di tenere gli animali domestici e da cortile all’interno di locali chiusi e di lavare accuratamente frutta e ortaggi coltivati all’aperto prima del consumo.

Nel corso della mattinata la situazione è progressivamente migliorata. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere il rogo utilizzando anche schiuma estinguente e, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco, le operazioni di spegnimento risultano in fase avanzata. L’emissione di fumo si è notevolmente ridotta e l’incendio risulta ormai sotto controllo.

Resta comunque alta l’attenzione delle autorità, che continueranno a monitorare l’evoluzione dell’evento e l’esito delle verifiche ambientali attraverso i rilievi effettuati da ARPAT.